Son dakika gündem: TOKAT Otomobil evin yatak odasına girdi 2 yaralı Son dakika gündem haberine göre Otomobil evin yatak odasına girdi 2 yaralı (2)'BEN KAZA SIRASINDA UYUYORDUM'Kazada otomobilin girdiği odada uyuyan ve hastanedeki tedavisinin ardından eve dönen Ahmet Can Çelik, Sesi duyunca uyandım, zaten toz toprak falan. Evdekilerin yanına gittim annemlerin falan. Sonra ambulans geldi.

Otomobil evin yatak odasına girdi 2 yaralı (2)

'BEN KAZA SIRASINDA UYUYORDUM'

Kazada otomobilin girdiği odada uyuyan ve hastanedeki tedavisinin ardından eve dönen Ahmet Can Çelik, Sesi duyunca uyandım, zaten toz toprak falan. Evdekilerin yanına gittim annemlerin falan. Sonra ambulans geldi. Hastaneye gittik. Şükür bir şeyimiz yok dedi.

Evin yanından geçen yolda benzer kazaların olmaması için bir engel konulmasını istediklerini ifade ev sahibinin oğlu Mehmet Akbulut ise, Yıkılan duvar yeğenim Ahmet Can'ın üzerine yıkılıyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Burada yol hemen evin kenarında. Ev yolun içinde değildi. Bundan önceki dönem kamulaştırmada bizim tarla yola gitti. Maalesef buraya herhangi bir önlem alınmadı diye konuştu.

Kaynak: DHA