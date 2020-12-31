Son dakika gündem: Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü

31.12.2020 18:48 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:51
Son dakika gündem: Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Ramazan Y. (19), tartıştığı amcasının oğlu Gökhan Y.'yi (25), tüfekle göğsünden vurarak öldürdü.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Ramazan Y. (19), tartıştığı amcasının oğlu Gökhan Y.'yi (25), tüfekle göğsünden vurarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi 758 Sokak'ta meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Gökhan Y. ile Ramazan Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ramazan Y. tüfekle Gökhan Y. 'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden yaralanan Gökhan Y., kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gökhan Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ramazan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika gündem: Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika gündem: Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika gündem: Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika gündem: Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Eser Yenenler
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Abdullah Avcı Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 18:52:40. #1.14#
title