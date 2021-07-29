Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle...
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat