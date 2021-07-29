Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle...
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Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle...

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle...
Anadolu Ajansı / Metin Bolat - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye...
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye...
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Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle... - Haberler
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