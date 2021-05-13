Son dakika gündem: SOKAKTA KARŞILAŞTIĞI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALAYIP, POLİSE TESLİM ETTİ
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Son dakika gündem: SOKAKTA KARŞILAŞTIĞI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALAYIP, POLİSE TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 2 ay önce bir otelden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.D., tesadüfen sokak üzerinde karşılaştığı otel işletmecisi Özgür Ötücü tarafından yakalanarak, polis ekiplerine teslim edildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 2 ay önce bir otelden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.D., tesadüfen sokak üzerinde karşılaştığı otel işletmecisi Özgür Ötücü tarafından yakalanarak, polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, yaklaşık 2 ay önce İpsala ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre H.D., tornavidayla penceresini açarak girdiği otelden 1 LCD televizyon ve kasadaki bozuk paraları alarak, kaçtı. Otel işletmecisi Özgür Ötücü, polise başvurarak H.D. hakkında şikayetçi oldu.

Bugün, saat 15.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Hal Geçidi Sokak üzerinde yürüyen Özgür Ötücü, tesadüfen karşılaştığı H.D.?yi yakalayarak, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir suçtan da aranma kaydı olduğu belirlenen H.D.?yi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

Son dakika gündem: SOKAKTA KARŞILAŞTIĞI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALAYIP, POLİSE TESLİM ETTİ
Son dakika gündem: SOKAKTA KARŞILAŞTIĞI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALAYIP, POLİSE TESLİM ETTİ
Son dakika gündem: SOKAKTA KARŞILAŞTIĞI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALAYIP, POLİSE TESLİM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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