Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı

Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta 07.15 sıralarında 3 katlı metruk binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşadığı öğrenilen bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.  İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Sahipleri tarafından terk edildikten sonra yıllardır boş olduğu öğrenilen binada kaldığı öğrenilen kağıt atık toplayıcısı Veli Kılıçdoğan, yangını eve giren iki kişinin çıkardığını iddia etti.


- İstanbul
Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı

Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı

Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı

Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı

Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı

Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

 İZMİR'DE TRANS BİREY CİNAYETİ

İZMİR'DE TRANS BİREY CİNAYETİ

 Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

ŞİŞLİ'de, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

title