Son dakika gündem: Şehit Okan Altıparmak şahadetinin 4. yılında kabri başında anıldı
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Son dakika gündem: Şehit Okan Altıparmak şahadetinin 4. yılında kabri başında anıldı

22.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:58
Son dakika gündem: Şehit Okan Altıparmak şahadetinin 4. yılında kabri başında anıldı

Son dakika haber... Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 21 Aralık 2016'da şehit olan Seydişehirli Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak, şahadetinin 4 yılında kabri başında anıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 21 Aralık 2016'da şehit olan Seydişehirli Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak, şahadetinin 4 yılında kabri başında anıldı.

Şehit Altıparmak, memleketi Seydişehir'in Taraşçı Mahallesinde Seydişehir Belediyesinin şehidin kendi adına yaptırdığı şehitlikte anıldı.

Taraşçı Mahallesi Camisinde yapılan hatim duası sonrası, şehitlikte gerçekleşen anma programına, Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftü Vekili Ali Akbıyık, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Söğüt ve Şehit Okan Altıparmak'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Okan Altıparmak'ın mezarı başında İlçe Müftü Vekili Ali Akbıyık'ın okuduğu Kuran-ı Kerim sonrasında dua edilirken, duanın ardından şehidin adının verildiği Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu ziyaret edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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