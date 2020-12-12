Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı

12.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:47

SANCAKTEPE'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

SANCAKTEPE'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

Olay, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen kadın, doğum sancıları tutunca eşi tarafından araçla hastaneye doğru yola çıktı. Hastanenin önüne geldikleri sırada kadın araçtan inemedi. Bunun üzerine hastaneden çıkarak gelen doktorlar, kadına araçta doğum yaptırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanlarının koşuşturmaları ve bebeği kucaklayarak hastaneye götürmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı
Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı
Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı
Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika! Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı
Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı
Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Caner Cindoruk Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 10:47:09. #1.14#
title