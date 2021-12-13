Son dakika gündem: Sanatçı Perihan Savaş, dördüncü doz Kovid-19 aşısını Muğla'da yaptırdı

MUĞLA (AA) - Sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, dördüncü doz aşısını Muğla'da yaptırdı.

Çekimleri Muğla'da devam eden "Elkızı" dizisinin başrol oyuncularından sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş, dördüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olmak için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Aşı yaptıran Savaş'a, Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan da eşlik etti.

Savaş, salgından kurtulmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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