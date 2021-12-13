Son dakika gündem: Sanatçı Perihan Savaş, dördüncü doz Kovid-19 aşısını Muğla'da yaptırdı - Haberler
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Son dakika gündem: Sanatçı Perihan Savaş, dördüncü doz Kovid-19 aşısını Muğla'da yaptırdı

Son dakika gündem: Sanatçı Perihan Savaş, dördüncü doz Kovid-19 aşısını Muğla'da yaptırdı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, dördüncü doz aşısını Muğla'da yaptırdı.

MUĞLA (AA) - Sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, dördüncü doz aşısını Muğla'da yaptırdı.

Çekimleri Muğla'da devam eden "Elkızı" dizisinin başrol oyuncularından sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş, dördüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olmak için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Aşı yaptıran Savaş'a, Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan da eşlik etti.

Savaş, salgından kurtulmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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