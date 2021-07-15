Son dakika gündem: Salihli'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Son dakika haber... MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin arama yaptığı otomobilde uyuşturucu özelliği bulunan toplam 2 bin 128 sentetik ecza hap ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.