Son dakika gündem: Sakarya'da 3 bin 1 kişi karantinada
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Son dakika gündem: Sakarya'da 3 bin 1 kişi karantinada

10.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:54
Son dakika gündem: Sakarya'da 3 bin 1 kişi karantinada

Edinilen son dakika haberine göre SAKARYA Valiliği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde toplam 3 bin 1 kişiye karantina uygulandığını açıkladı.

SAKARYA Valiliği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde toplam 3 bin 1 kişiye karantina uygulandığını açıkladı.

Sakarya'da koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamaları devam ediyor. Sakarya Valiliği il genelindeki karantinalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Sakarya Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 3 mahalle, 3 sokak ve 1 sitede, toplamda 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulandığını, salgınla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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