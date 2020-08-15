Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19"a karşı uyardı Açıklaması
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), "Bana bir şey olmaz" diyenlerle, "Benden başkasına zarar gelmez" diyenlerin desteğiyle yayıldığını belirtti.
15.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), "Bana bir şey olmaz" diyenlerle, "Benden başkasına zarar gelmez" diyenlerin desteğiyle yayıldığını belirtti.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. 'Bana bir şey olmaz' diyenlerle, 'benden başkasına zarar gelmez' diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA