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Son dakika gündem: Saadet Partisi ilçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Saadet Partisi ilçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre TOKAT'ta koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han (58) hayatını kaybetti.

TOKAT'ta koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han (58) hayatını kaybetti. Han'ın koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirtildi.

Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak görev yapan Abdullah Han, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Han, durumunun ağırlaşması üzerine Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Abdullah Han bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Han'ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı belirtildi. İlçe Başkanının yarın Erbaa'da toprağa verileceği öğrenildi.


Son dakika gündem: Saadet Partisi ilçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Son Dakika Haberleri

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