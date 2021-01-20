Son dakika gündem: Polis ekiplerinin kardan adam ile fotoğraf çektirdiği anlar sosyal medyada beğeni aldı
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Son dakika gündem: Polis ekiplerinin kardan adam ile fotoğraf çektirdiği anlar sosyal medyada beğeni aldı

20.01.2021 14:06 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:11
Son dakika gündem: Polis ekiplerinin kardan adam ile fotoğraf çektirdiği anlar sosyal medyada beğeni aldı

Son dakika gündem haberi... BURSA'da polis ekiplerinin, vatandaşların yaptığı kardan adam ile fotoğraf çekildiği anlar kameraya yansıdı.

BURSA'da polis ekiplerinin, vatandaşların yaptığı kardan adam ile fotoğraf çekildiği anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

Bursa'da pazar günü etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar evlerinin önünde kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Akşam saatlerinde ise bölgede görev yapan polis ekipleri bir apartmanın önündeki kardan adam ile fotoğraf çektirdi. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.


Son dakika gündem: Polis ekiplerinin kardan adam ile fotoğraf çektirdiği anlar sosyal medyada beğeni aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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