Son dakika gündem: Palandöken Devlet Hastanesi binası depreme dayanıksız çıktı
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Son dakika gündem: Palandöken Devlet Hastanesi binası depreme dayanıksız çıktı

Son dakika gündem: Palandöken Devlet Hastanesi binası depreme dayanıksız çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Palandöken Devlet Hastanesi binasının depreme dayanıksız çıktığını belirterek, 'Hastaneyi en kısa sürede Şehir Hastanesine taşıyacağız' dedi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Palandöken Devlet Hastanesi binasının depreme dayanıksız çıktığını belirterek, 'Hastaneyi en kısa sürede Şehir Hastanesine taşıyacağız' dedi.

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile Gazeteci Yazar Esat Bindesen'in hazırlayıp sunduğu ve Kardelen TV'de yayınlanan Gündem Özel Programına konuk olan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Palandöken Devlet Hastanesi binası ile açıklamalarda bulundu.

Palandöken Hastanesi ile ilgili bir değerlendirme yaptıklarını anlatan Dr. Bedir, 'Devam mı edelim yoksa güçlendirme mi yapalım veya yıkmamız mı gerekir diye Atatürk Üniversitesi'ne bir deprem araştırması yaptırdık.

Yaklaşık 9-10 ay gibi bir süreçten bahsediyorum. Üniversite çalışmayı tamamladı. Gelen rapor kötüydü. Bina depreme dayanıksız çıktı. Raporda güçlendirme veya tadilat ile binanın kurtarılması mümkün görünmüyor' dedi.

Hastanenin üç bloktan oluştuğunu, A ve C blokun durumunun çok kötü olduğuna vurgu yapan Dr. Bedir, B blokun sonradan yapıldığını, o blokunda iyi olmadığını, bu blokta idari kısmın yer aldığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Bedir sözlerini şöyle sürdürdü:

'Deprem raporu çok kötü geldi. Palandöken Hastanesini çok kısa bir süre içerisinde Şehir Hastanesine taşımamı lazım. Hastane sadece poliklinik hizmeti veriyor. Hasta yatırmıyoruz. Birde küçük boyutlu acil kısmı var.

Diş polikliniğini daha önceden kapatmıştık. O bölüm daha kötü.

Riskli bir durumla karşı karşıyayız. Biran önce bu hastaneyi şehir hastanesine taşımamız icap ediyor.

Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesini taşıdık. Mareşal Çakmak Hastanesi şimdilik hizmet vermeye devam edecek ama o hastaneyi de zaman içerisinde Şehir Hastanesi'ne taşıyacağız' - ERZURUM

Son dakika gündem: Palandöken Devlet Hastanesi binası depreme dayanıksız çıktı
Son dakika gündem: Palandöken Devlet Hastanesi binası depreme dayanıksız çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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