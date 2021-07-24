OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ
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OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sema Dönmez (21) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sema Dönmez (21) yaşamını yitirdi. Tek yumurta ikizi olan Sema Dönmez'in cenazesini morgdan alan amcası Ümit Dönmez fenalık geçirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gittiği düğünden dönen Sema Dönmez, yönetimindeki 07 DBY 75 plakalı motosikletle Çanakçı mevkisine geldiğinde önündeki aracı sollamak isterken, karşı yönden gelen ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen T.T. yönetimindeki 07 TCY 74 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında başında kask bulunmadığı belirtilen Sema Dönmez, kanlar içinde kaldı. Dönmez'in yardımına koşan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü T.T. ise gözaltına alındı.

Tek yumurta ikizi olan Sema Dönmez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından bu sabah amcası Ümit Dönmez ve kuzeni tarafından teslim alındı. Ümit Dönmez, cenazeyi alırken fenalık geçirdi.

Sema Dönmez'in cenazesi toprağa verilmek üzere Elmalı'ya bağlı Pirhasanlar Mahallesi'ne götürüldü.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ TEK YUMURTA İKİZİ SEMA ÖLDÜ - Haberler
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