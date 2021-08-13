Son dakika gündem: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İtfaiye ekiplerinin otomobile müdahale etmesi Sağlık ekiplerinin müdahalesi Sedye üzerindeki yaralı çocuğu sakinleştirme çabası Kaza yapan araç ve yaralılar Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralıBURDUR (AA) – Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6...

İtfaiye ekiplerinin otomobile müdahale etmesi

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Sedye üzerindeki yaralı çocuğu sakinleştirme çabası

Kaza yapan araç ve yaralılar Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

BURDUR (AA) – Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nihal Yandım idaresindeki, 06 FP 6906 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye karayolu Karaçal köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Nihal Yandım ile birlikte araçta bulunan, Sıddıka Fırat (88), Cemal Yandım, Efsa Yandım, Ali Yandım, Şakire Yandım ve Ali Yağız Yandım yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sıddıka Fırat burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika gündem: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika gündem: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika gündem: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika gündem: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık."
Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mahmut Özer Murat Kurum Mustafa Demir
Magazin Alişan Kibariye Müge Anlı Haluk Levent
Spor Muslera Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:53:27. #1.16#

title