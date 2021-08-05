Orman yangınları izinlerini tamamlayıp dönüşe geçen gurbetçileri de üzdü

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Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirerek yaşadıkları ülkelere dönmeye başlayan gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın yanı sıra orman yangınlarının da üzüntüsünü yaşıyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirerek yaşadıkları ülkelere dönmeye başlayan gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın yanı sıra orman yangınlarının da üzüntüsünü yaşıyor.

Almanya'ya dönmek için yola çıkan Birol Bozkurt, AA muhabirine, geri dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini söyledi.

Çalıştıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçilere "hayırlı yolculuk" dileyen Bozkurt, "Bir aydır vatanımızdaydık, güzel bir şekilde gezdik gördük. Ancak bu son günlerde yaşanan yangın bizi çok üzdü. Allah vatanımıza yardım etsin. Bir sene boyunca özlemle gelmeyi bekliyoruz, bizim de zamanımız 4-5 haftayla kısıtlı. İnsan akrabalarını bırakıp dönerken üzülüyor. Benim yaşlı bir babaannem var, atalarımızı, dedelerimizi burada bırakıp dönmek biraz üzüyor ama bizim de ekmek teknemiz yurt dışında." dedi.

Ailesiyle Fransa'ya dönen Doğan Oktay ise akrabaları ve sevdikleriyle güzel bir tatil geçirdiklerini ifade etti.

Her yıl tatil dönüşlerinde aynı hüznü yaşadıklarını vurgulayan Oktay, "Memleketimiz çok güzel. Bu yangın bizi çok üzdü. Elimizden gelen maddi ve manevi desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Güvenç Ekizoğlu da sevinçle geldikleri Türkiye'den büyük hüzünle ayrıldıklarını, gelecek yılın tatil dönemini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Bu arada, gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar