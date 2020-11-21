Son dakika gündem: Niğde'de polis kısıtlama uyarısında bulundu
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Son dakika gündem: Niğde'de polis kısıtlama uyarısında bulundu

21.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 00:07
Son dakika gündem: Niğde'de polis kısıtlama uyarısında bulundu

Son dakika haber: NİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları saat 20.00'de başladı.

NİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları saat 20.00'de başladı. Polis cadde ve sokaklarda vatandaşları uyarırken, esnaf Murat Tanrıverdi, kısıtlamaların en güzel yanının çocuklarıyla vakit geçirmek olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla kent genelinde market, berber, kuaför ve diğer esnaf iş yerlerini kapattı. Kısıtlamaların hayata geçirildiği saatlerde, kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda insan ve trafik hareketliliği durdu. Polis ve bekçiler, kent merkezinde vatandaşları uyardı.

Kentte esnaflık yapan Murat Bilgi, kurallara uyarak dükkanlarını kapattıklarını belirterek, "Kısıtlama başlamadan evimize gidiyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Bir diğer esnaf Murat Tanrıverdi ise, "Devletin aldığı kurallara uyuyoruz. Koronavirüsü bu şekilde yenmek zorundayız. Erken kapatmamızın en güzel yanı çocuklarımızla hep birlikte akşam yemeği yemek daha fazla zaman geçirmek. Tüm vatandaşların kurallara uymasını diliyoruz" dedi.


Son dakika gündem: Niğde'de polis kısıtlama uyarısında bulundu
Son dakika gündem: Niğde'de polis kısıtlama uyarısında bulundu
Son dakika gündem: Niğde'de polis kısıtlama uyarısında bulundu
Son dakika gündem: Niğde'de polis kısıtlama uyarısında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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