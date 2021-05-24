Son dakika gündem: Nazilli'de mahallelere yatırım sürüyor
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Son dakika gündem: Nazilli'de mahallelere yatırım sürüyor

Son dakika gündem: Nazilli'de mahallelere yatırım sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Nazilli Belediyesi ekipleri Eycelli Mahallesi'nde yaya ve araç trafiğini güvenli hale getirmek için istinat duvarı yapım çalışmalarına devam ediyor.

Nazilli Belediyesi ekipleri Eycelli Mahallesi'nde yaya ve araç trafiğini güvenli hale getirmek için istinat duvarı yapım çalışmalarına devam ediyor.

Şimşelli, Toygar, Dallıca, Demirciler, Samaili, Pirlibey, Dualar, Hamidiye, Çatak, Aşağı Yakacık, Yellice, Beyerli, Kozdere ve Uzunçam Mahallelerinin ardından Eycelli'de yatırımlarına devam eden Nazilli Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Saha ekipleri tarafından ihtiyaç ivediliği gözetilerek yürütülen faaliyetler kapsamında son olarak Eycelli Mahallesi'nde yaya ve araç trafiğini güvenli hale getirmek için istinat duvarı yapıldı.

"Mahallelerde eksikler tamamlanıyor"

Çalışmaları yakından takip eden Eycelli Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç; "Mezarlığımızda yürütülen çalışmalardan sonra köy içi yollarda Nazilli Belediyesi ve Kürşat Engin Özcan başkanımızın sayesinde istinat duvarı örülerek yolumuz güvenli hale getirildi. Başkanımıza, Fen İşleri Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmaların devamını diliyorum" diye konuştu.

"Eycelli'ye yatırımlar sürecek"

Eycelli Mahallesi'nde çalışmaların süreceğini dile getiren Başkan Özcan, mevcut caminin arka kısmında tehlike arz eden kısmın çelik telle çevrilerek güvenli hale getirileceğini ve akabinde Aşağı Örencik Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan köy yolunda da genişletme ve istinat duvarı çalışmalarının yapılacağını müjdeledi.

"Hizmetlerimiz devam edecek"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana kırsal mahallelerde hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Özcan; "Nazilli halkının desteği ve sevgisi ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, bitiremeyeceğimiz hiçbir proje olmayacaktır. Allah'ın izniyle başlattığımız hizmet atağını 2021'de daha da artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika gündem: Nazilli'de mahallelere yatırım sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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