Son dakika gündem: Muğla'daki orman yangını söndürüldü Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 60 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara bölgedeki otelde tatilini geçiren çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde yangın çıkmış, yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

Kaynak: AA