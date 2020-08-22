Son dakika gündem: Muğla'daki orman yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

22.08.2020 01:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 01:25

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 60 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara bölgedeki otelde tatilini geçiren çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde yangın çıkmış, yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş 3. Sayfa
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Güncel
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Ekonomi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Kaza yapan arkadaşının başında 'Ölme' diye feryat eden genç, yürek dağladı
Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Can Yaman Ozan Güven
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Muğla'daki orman yangını söndürüldü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 01:31:49. #1.15#
title