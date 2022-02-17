Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Estonya Savunma Bakanı Laanet ile bir araya geldi
AA, Kasım Sakallı - Güncel
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı. Akar, program öncesinde Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet ile bir araya geldi.