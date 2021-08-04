POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ

POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris'teki yangın 7'inci günde: Alevler Delikliyol mevkiine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (3)Marmaris ilçesine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç mahallesinin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkiinde bugün saat 12.00 sıralarında yangın yerleşim yerlerine yaklaştı.

Marmaris'teki yangın 7'inci günde: Alevler Delikliyol mevkiine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (3)

Marmaris ilçesine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç mahallesinin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkiinde bugün saat 12.00 sıralarında yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Mahalle sakinleri 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. 7 arasöz, 3 itfaiye aracı ve 3 TOMA hızlı şekilde olay yerine gelerek sık ağaçlarla kaplı alanda söndürme çalışması başlattı. Polis TOMA'larının uzak mesafelere su sıkması ile alevler büyümeden söndürüldü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakinleri "Evlerimiz yanmadan TOMA'lar sayesinde yangın söndürüldü" dedi. İki saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürüldü. TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel yangın için AMOS Mevkii'nde bekletildi.

POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Bakan Soylu: '(TOMA'ların yangınla mücadelede kullanılmadığı iddiası) Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi.'
Bakan Soylu: "(TOMA'ların yangınla mücadelede kullanılmadığı iddiası) Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi."
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Cem Yılmaz Gülben Ergen
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:18:45. #1.16#

title