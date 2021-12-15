Son dakika gündem: Mardin'deki yoğun bakım hastası ambulans uçakla Bursa'ya nakledildi

MARDİN (AA) - Mardin'de tedavi gören yoğun bakım hastası, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla ile Bursa'ya getirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de özel bir hastanede takip edilen 18 yaşındaki yoğun bakım hastası A.A'nın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi.

Yapılan araştırma sonucunda gencin tedavisinin Bursa'da gerçekleştirebileceği belirlenince, ambulans uçak hazırlandı.

Uçakla Mardin Havalimanı'ndan alınan hasta Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil ekibince havalimanından alınan genç, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine nakledildi.

Hastanın tedavisi sürüyor.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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