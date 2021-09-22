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Son dakika gündem: Manavgat'ta orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Manavgat'ta orman yangını (2)

Son dakika haber: KONTROL ALTINA ALINDIManavgat ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MANAVGAT (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

Manavgat ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Son Dakika Haberleri
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