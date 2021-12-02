Son dakika gündem: Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen 1 binbaşının da aralarında yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen 1 binbaşının da aralarında yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen "gaybubet evlerine" yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen 1 binbaşı ile 5 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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