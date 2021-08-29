Son dakika gündem: Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika gündem: Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem: Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın Dikici'nin (51) kullandığı 23 LU 762 plakalı otomobil ile Salih Köklü yönetimindeki 27 BOF 01 plakalı otomobil, Kel Halil mevkisinde çarpıştı.

Kazada, yolculardan Emine Dikici olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler Dikici ile Köklü yaralandı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dikici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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