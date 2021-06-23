Son dakika gündem: Magandaların çocuklara silah verip, havaya ateş açtırması kamerada
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Son dakika gündem: Magandaların çocuklara silah verip, havaya ateş açtırması kamerada

Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haber: SAMSUN'da, açık havada düzenlenen nişanda magandalar, davetliler ve çocuklar arasında tabanca ve pompalı tüfekler ile havaya ateş açtı.

SAMSUN'da, açık havada düzenlenen nişanda magandalar, davetliler ve çocuklar arasında tabanca ve pompalı tüfekler ile havaya ateş açtı. Bazılarının, çocukların eline tabanca verip, ateş açtırması, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, 8 Haziran günü akşam saatlerinde, Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Açık havada düzenlenen nişan töreninde çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup maganda, tabanca ve tüfeklerini çıkardı. Magandalar, davetliler ve çocukların da yer aldığı kalabalık arasında silahlarla dakikalarca havaya ateş açtı. Bazı magandaların ise çocukların eline tabanca vererek, havaya ateş açtırma anları, davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. 


Son dakika gündem: Magandaların çocuklara silah verip, havaya ateş açtırması kamerada
Son dakika gündem: Magandaların çocuklara silah verip, havaya ateş açtırması kamerada
Son dakika gündem: Magandaların çocuklara silah verip, havaya ateş açtırması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

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