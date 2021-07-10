Son dakika haberi: MADDE BAĞIMLISI GENÇ KENDİSİNİ VE KIZ ARKADAŞINI KİLİTLEDİĞİ EVDE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haberi: MADDE BAĞIMLISI GENÇ KENDİSİNİ VE KIZ ARKADAŞINI KİLİTLEDİĞİ EVDE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberi: MADDE BAĞIMLISI GENÇ KENDİSİNİ VE KIZ ARKADAŞINI KİLİTLEDİĞİ EVDE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de iddiaya göre madde bağımlısı olan B.Y. (26), sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atmaya başladı.

KAYSERİ'de iddiaya göre madde bağımlısı olan B.Y. (26), sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atmaya başladı. Birlikte yaşadığı sevgilisinin evde rehin alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olay yerine Özel Harekat polisi çağırdı. Madde bağımlısı B.Y. 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Olay Talas ilçesi Tablakaya mahallesindeki 8 katlı apartmanının son katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı B.Y., kız arkadaşı B.T. ile birlikte kaldığı evde sinir krizi geçirerek balkona çıkıp bağırmaya ve bazı eşyalar atmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere kapıyı açmayacağını söyleyen B.Y. su şişelerini balkondan attı. Evde sevgilisinin olduğunu belirleyen polis, kadının rehin alınmış ihtimali üzerinde durarak olayın yaşandığı apartmana özel harekat polisi istedi. B.Y. eve gelen özel harekat polislerine kapıyı açmayınca polis koçbaşı ile kapıyı kırıp içeriye girdi. 2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi. 3 gündür sevgilisinin evinde kalan B.T. ise yaşadığı korku nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: MADDE BAĞIMLISI GENÇ KENDİSİNİ VE KIZ ARKADAŞINI KİLİTLEDİĞİ EVDE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: MADDE BAĞIMLISI GENÇ KENDİSİNİ VE KIZ ARKADAŞINI KİLİTLEDİĞİ EVDE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: MADDE BAĞIMLISI GENÇ KENDİSİNİ VE KIZ ARKADAŞINI KİLİTLEDİĞİ EVDE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: MADDE BAĞIMLISI GENÇ KENDİSİNİ VE KIZ ARKADAŞINI KİLİTLEDİĞİ EVDE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: MADDE BAĞIMLISI GENÇ KENDİSİNİ VE KIZ ARKADAŞINI KİLİTLEDİĞİ EVDE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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