Son dakika gündem: Lübnan Çevre Bakanı Yasin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları detaylı şekilde inceleyen Yasin, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından Kaçış", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli genci yürüme hayali", spor kategorisinde ise Mert Alp Derviş'in "Donmuş gölde buz hokeyi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Yasin, AA'nın 2021'i fotoğraf kareleriyle çok iyi bir şekilde yansıttığını söyledi.

Yasin ayrıca AA'nın tüm çalışanlarına başarılar diledi.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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