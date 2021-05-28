Son dakika gündem: Koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika gündem: Koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti

Anadolu Ajansı / Imran Shah - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de, Tarık Ahmet adlı bir girişimci, Kovid-19 hastalarının tedavisi için yüzen ambulans hizmetini başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de, Tarık Ahmet adlı bir girişimci, Kovid-19 hastalarının tedavisi için yüzen ambulans hizmetini başlattı. Fikrin kendisinin de hastalığa yakalanması sonrası ortaya çıktığını belirten Ahmet, kapsamlı bir tadilatın arkasından aldığı tekneyi yüzen ambulansa çevirdi.

Son dakika gündem: Koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti
Son dakika gündem: Koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti
Son dakika gündem: Koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti
Son dakika gündem: Koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Imran Shah

Tepkiler dinmiyor! Birkaç beğeni uğruna köpeğinin canını yok saydı
Tepkiler dinmiyor! Birkaç beğeni uğruna köpeğinin canını yok saydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener Adnan Menderes
Magazin Murat Boz Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 12:36:42. #1.13#

title