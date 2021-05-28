Son dakika gündem: Koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de, Tarık Ahmet adlı bir girişimci, Kovid-19 hastalarının tedavisi için yüzen ambulans hizmetini başlattı.