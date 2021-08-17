Son dakika gündem: Kore Gazisi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Kore Gazisi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Kore Gazisi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezer hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezer hayatını kaybetti.

İlçedeki son Kore Gazilerinden olan Ahmet Sezer yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Sezer'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de yayımladığı mesaj ile başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köşkümüzün sakinlerinden, Kore Gazimiz Ahmet Sezer amcamızın vefat haberi bizleri derinden üzdü. Merhum Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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