Son dakika gündem: Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybedin 3 kişiden 2'si toprağa verildi
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Son dakika gündem: Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybedin 3 kişiden 2'si toprağa verildi

Son dakika gündem: Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybedin 3 kişiden 2'si toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi Selçuklu ilçesinde defnedildi.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi Selçuklu ilçesinde defnedildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Narter Kuyucu (22) ve Hasan Yazar'ın (21) cenazeleri Yazır Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Kuyucu ve Yazar'ın cenazeleri defnedildi.

Cenazeye ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Aybüke Ece Işık'ın cenazesi Yazır Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ayrıca hayatını kaybeden Kuyucu ve Yazar'ın üniversite öğrencisi olduğu, Işık'ın ise girdiği üniversite sınavının sonucunu beklediği öğrenildi.

Olay

Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde 70 DT 224 plakalı otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.

Aybüke Ece Işık, Narter Kuyucu ve Hasan Yazar olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan sürücü Mehmet Demirel Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika gündem: Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybedin 3 kişiden 2'si toprağa verildi
Son dakika gündem: Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybedin 3 kişiden 2'si toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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Son dakika gündem: Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybedin 3 kişiden 2'si toprağa verildi - Haberler
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