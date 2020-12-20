Son dakika gündem: Konya'da kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Konya'da kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

20.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:06
Son dakika gündem: Konya'da kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ilıca Mahallesi Melek Caddesi'nde önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Mevlüt Mert, kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı hastanenin morguna konulan Mert'in cenazesinin öğle namazından sonra Behlülbey Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Bekir C. idaresindeki 42 TN 463 plakalı küspe yüklü kamyon, Ilıca Mahallesi Melek Caddesi'nde Mevlüt Mert'in kullandığı bisiklete çarpmış, kamyonun altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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