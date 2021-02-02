Son dakika gündem: Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış

02.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:47
Son dakika gündem: Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış

Son dakika haberler... KONYA'da, 1 gün arayla çıkan, can kayıplarının olduğu yangınlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar sonuçlandı.

KONYA'da, 1 gün arayla çıkan, can kayıplarının olduğu yangınlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar sonuçlandı. Yangılardan birinin elektrik ısıtıcının devrilmesi diğerinin de cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıktığı belirlendi. 

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde oturan Hülya Yürür (24), 28 Ocak'ta evinde çıkan yangında oğlu Okay Yürür'ü (3) demir parmaklıklardan sarkıtıp, kurtulmasını sağlarken, kendisi de alevlerin arasında kalarak, yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Yürür ailesinin evinde çıkan yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesinden kaynaklandığı tespit edildi. 

Meram ilçesinde, 30 Ocak'ta kızı Melek Dağ'ın (6) panikle 5'inci katın penceresinden atlayarak, yaşamını yitirdiği ve alevler söndürüldükten sonra kendisinin de cansız bedenine ulaşılan hemşire Sevim Kayhan'ın (36) evindeki yangının ise cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıktığı saptandı. 

 


Son dakika gündem: Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış
Son dakika gündem: Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış
Son dakika gündem: Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış
Son dakika gündem: Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Jason Statham Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Mehmet Topal Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Myanmar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:03:46. #1.14#
title