Son dakika gündem: Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış

Son dakika haberler... KONYA'da, 1 gün arayla çıkan, can kayıplarının olduğu yangınlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar sonuçlandı.

KONYA'da, 1 gün arayla çıkan, can kayıplarının olduğu yangınlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar sonuçlandı. Yangılardan birinin elektrik ısıtıcının devrilmesi diğerinin de cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıktığı belirlendi.

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde oturan Hülya Yürür (24), 28 Ocak'ta evinde çıkan yangında oğlu Okay Yürür'ü (3) demir parmaklıklardan sarkıtıp, kurtulmasını sağlarken, kendisi de alevlerin arasında kalarak, yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Yürür ailesinin evinde çıkan yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Meram ilçesinde, 30 Ocak'ta kızı Melek Dağ'ın (6) panikle 5'inci katın penceresinden atlayarak, yaşamını yitirdiği ve alevler söndürüldükten sonra kendisinin de cansız bedenine ulaşılan hemşire Sevim Kayhan'ın (36) evindeki yangının ise cep telefonu adaptörünün alev alması sonucu çıktığı saptandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ