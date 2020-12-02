Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
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Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı

02.12.2020 00:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:15
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı

Son dakika gelişmesine göre TÜRKİYE genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Edirne'de kent sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de trafikteki araçlar ve yaya vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

TÜRKİYE genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Edirne'de kent sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de trafikteki araçlar ve yaya vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yasağın bitmesine 10 dakika kalan iki öğrencinin, evlerine gidebilmek için yardım istediği polis ekipleri, öğrencileri evlerine bıraktı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında gece getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Edirne, saatler 21.00'i gösterdiğinde sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de şehrin farklı noktalarında uygulama yaptı. Araçlarıyla sokağa çıkan vatandaşları durdurup kontrol yapan ekipler, yaya olarak dolaşanlara da denetlemede bulundu.

Sokakta olmaması gereken vatandaşlara cezai işlem uygulayan ekipler, duyarlı bir davranışa da imza attı. Yasağın başlamasına 10 dakika kala Talatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan ekiplere gelerek evlerine gitmek için yardım isteyen iki üniversite öğrencisine, ekipler yardım etti. Öğrenciler, harçlıklarını çıkarmak için çalıştıklarını, evlerinin uzak olduğu ve işten geç çıktıkları için yardım istediklerini ifade ederken, polis ekipleri de öğrencileri evlerine bıraktı.

İki öğrenciden Kadir Karabudak, polislerin kendilerine yardım edeceğini bildiklerini, bu nedenle yardım istediklerini dile getirdi. Karabudak, "Açıkçası bu şekilde iyi davranacaklarını bildiğimiz için gelip sorduk. Onlar da bizi kırmadı. Onlara çok teşekkür ederiz buradan. Öte yandan sokağa çıkma yasağında bizim gibi işi geç bitenler için bazen zor olabiliyor. Hele ki ceza kesilirse 1 ayımız gidiyor. Cep harçlığımızı çıkarmak için bilgisayar tamiri gibi işlere gidiyoruz. Bu gibi durumlarda sıkıntı çıkabiliyor. O nedenle yardım istedik" dedi. 

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Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı
Son dakika gündem: Kısıtlamaya 10 dakika kala yardım isteyen öğrencileri, evlerine polis bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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