Son dakika gündem: KIRIKKALE - Şehitlik ziyareti yapıldı
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Son dakika gündem: KIRIKKALE - Şehitlik ziyareti yapıldı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretİ yapıldı.

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretİ yapıldı.

Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.

Son dakika gündem: KIRIKKALE - Şehitlik ziyareti yapıldı
Son dakika gündem: KIRIKKALE - Şehitlik ziyareti yapıldı
Son dakika gündem: KIRIKKALE - Şehitlik ziyareti yapıldı
Son dakika gündem: KIRIKKALE - Şehitlik ziyareti yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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