Son dakika gündem: Kırıkkale'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Kırıkkale'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

10.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:47
Son dakika gündem: Kırıkkale'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Abdulbaki Aydın idaresindeki 18 EC 647 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Kubilay Güler'in kullandığı 06 EN 738 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Yücel Şahin kontrolündeki 06 GKU 85 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, sürücü Aydın ile araçlardaki Yusuf (82), Rabia (70) ve Hatice Şahin (65) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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