Son dakika gündem: Kılınç, TBB'nin pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katıldı
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Son dakika gündem: Kılınç, TBB'nin pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katıldı

16.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:09
Son dakika gündem: Kılınç, TBB'nin pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katıldı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TBB'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katılarak, bir sunum yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TBB'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katılarak, bir sunum yaptı.

Başkan Kılınç, gerçekleştirilen toplantıda akıllı şehirler konusunda bir sunum yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu'nun ev sahipliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan belediye başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda söz alan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman için düşünülen her projedeki önceliklerinin Akıllı Şehir Projelerini ön planda tutmak olduğunu söyleyerek, toplantıda alınacak olan kararların herkese hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN

Son dakika gündem: Kılınç, TBB'nin pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katıldı
Son dakika gündem: Kılınç, TBB'nin pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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