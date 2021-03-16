Son dakika gündem: Kaymakam Akça, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
16.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:31
Son dakika habere göre Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Akça, yapılan tektik ve bilgilendirmenin ardından aşı oldu.
Sırası gelen her vatandaşın aşı olması gerektiğini belirten Akça, toplum sağlığı için aşının çok önemli olduğunu ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek