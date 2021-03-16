Son dakika gündem: Kaymakam Akça, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Akça, yapılan tektik ve bilgilendirmenin ardından aşı oldu.

Sırası gelen her vatandaşın aşı olması gerektiğini belirten Akça, toplum sağlığı için aşının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek