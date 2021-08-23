Hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
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Hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan İsmail Kılıç'ın cenazesi Cumayanı köyüne getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazına Kılıç'ın ailesi, yakınları ve köylüler katıldı. Küçük çocuğun cenazesi, aile mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu arada köyün içinden geçen Karabük-Ankara kara yolunda sürekli kazaların yaşandığını iddia eden bir grup vatandaşın eylem yapacağı bilgisi üzerine jandarma köyde, kara yolunda ve mezarlıkta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Dün, E.Ç. (46) yönetimindeki hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınında yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kılıç'a çarpmış, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Bir otomobille Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk hayatını kaybetmiş, sürücü E.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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Hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Haberler
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