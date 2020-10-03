Son dakika gündem: Kamyonun açılan damperi, PTS kameralarını yıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Kamyonun açılan damperi, PTS kameralarını yıktı

03.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:31
Son dakika gündem: Kamyonun açılan damperi, PTS kameralarını yıktı

Son dakika habere göre MANİSA'da, seyir halindeki bir kamyonun aniden açılan damperi, plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı, söküp yola devirdi.

MANİSA'da, seyir halindeki bir kamyonun aniden açılan damperi, plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı, söküp yola devirdi.  

Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Menemen Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sami Yıldız yönetimindeki 19 LL 750 plakalı hafriyat kamyonun seyir halindeyken, damperi açıldı. Damper, plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı, yerinden söküp yola devirdi.

Geliş gidişli yolda, olay anında araç olmaması, olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle Manisa-Menemen yolunun bir kısmı ulaşıma kapatılırken, trafik yan yollardan verildi. Taktaki kameralar ise görevliler tarafından dikkatle sökülerek, kontrol için emniyete götürüldü. Trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

Adı öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, damperin açıldığını farketmediğini, gürültüyle kameraların takılı olduğu takın dampere takılıp, yola düştüğünü söyledi.


- Manisa
Son dakika gündem: Kamyonun açılan damperi, PTS kameralarını yıktı
Son dakika gündem: Kamyonun açılan damperi, PTS kameralarını yıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Babel Falcao Ryan Babel Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Otomobil Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kamyonun açılan damperi, PTS kameralarını yıktı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 16:35:11. #1.15#
title