Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Polis Memuru Ensar Erkut ve kardeşi Efdal Erkut'un cenazelerinin camiye getirilmesi Cenaze namazı kılınması ve helallik alınması Cenazenin taşınması Cenaze aracı İZMİR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren polis memuru...

Polis Memuru Ensar Erkut ve kardeşi Efdal Erkut'un cenazelerinin camiye getirilmesi

Cenaze namazı kılınması ve helallik alınması

Cenazenin taşınması

Cenaze aracı İZMİR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren polis memuru Ensar Erkut ile kardeşi Eftal Erkut'un cenazeleri, Ödemiş'te Efe Konut Camisinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
Dünya tıp literatüründe bir ilk! Koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi

Dünya tıp literatüründe bir ilk! Koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi

 Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Mehmet Erdem Yeşim Salkım
Spor Kerem Aktürkoğlu Max Meyer Arda Turan Şenol Güneş Mergim Berisha
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar Hakan Binbaşgil Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 16:01:13. #1.11#