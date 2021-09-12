Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru ve kardeşi son yolcuğuna uğurlandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Polis Memuru Ensar Erkut ve kardeşi Efdal Erkut'un cenazelerinin camiye getirilmesi Cenaze namazı kılınması ve helallik alınması Cenazenin taşınması Cenaze aracı İZMİR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren polis memuru...
Polis Memuru Ensar Erkut ve kardeşi Efdal Erkut'un cenazelerinin camiye getirilmesi
Cenaze namazı kılınması ve helallik alınması
Cenazenin taşınması
Cenaze aracı İZMİR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren polis memuru Ensar Erkut ile kardeşi Eftal Erkut'un cenazeleri, Ödemiş'te Efe Konut Camisinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.