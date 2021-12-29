Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kadın öldü

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Bulantı ve kusma şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne başvuran T.C. (41), ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan T.C'nin yapılan tetkiklerinde sahte alkol kullandığı tespit edildi.

T.C'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Elbistan ilçesinde toprağa verilecek.

Bu arada, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, T.C'nin arkadaşlarıyla alkol aldığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenlendi.

Yapılan aramada, bir miktar sahte alkol ele geçirildi, işletme sahibi gözaltına alındı.

Öte yandan 13 Aralık'tan bu yana sahte içki şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5'e yükseldi.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet