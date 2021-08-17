Son dakika haber: İzmir'de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber: İzmir'de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber: İzmir'de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhtar Ali Alemdar'ın (55) kullandığı 34 SK 7288 plakalı otomobil ile Ali S. (35) idaresindeki 35 RU 025 plakalı ticari taksi henüz belirlenemeyen sebeple çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Alemdar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı taksi sürücüsü ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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