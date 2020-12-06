Komşuların silahlı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi
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Komşuların silahlı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi

06.12.2020 07:39 | Son Güncelleme: 06.12.2020 07:57

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökdere Mahallesi 6106/23 Sokak'taki evde, aralarında husumet bulunan Kamil Tokmak (40) ile Bekir Ş. (59), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Bekir Ş, Kamil Tokmak'a silahla ateş ettikten sonra araçla olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tokmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgede besicilik yaptığı öğrenilen Kamil Tokmak'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve bir eve saklanmaya çalışan Bekir Ş'yi gözaltına aldı.

Komşuların silahlı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi
Komşuların silahlı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi
Komşuların silahlı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi
Komşuların silahlı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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