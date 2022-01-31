Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Yangın, saat 22.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta bulunan 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Kıraç gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.