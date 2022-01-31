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Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Demirören Haber Ajansı, Soner Hasırcıoğlu - Güncel
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ESENYURT'ta bir iş merkezinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir iş merkezinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta bulunan 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Kıraç gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.


- İstanbul
Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Güncel

Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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