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Son dakika haber! Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda Sarıyer istikametine ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TD 3733 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak yön değiştirdi. Yolun karşısına geçen otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi.

Kazada, Tarık Can ve Kübra Yayla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Son dakika haber! Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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