Son dakika gündem: İstanbul'da servis minibüsü yandı
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Son dakika gündem: İstanbul'da servis minibüsü yandı

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.08.2020 05:50 | Son Güncelleme: 15.08.2020 05:56

Küçükçekmece'de servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan Salih Ezer idaresindeki 34 LAK 811 plakalı servis minibüsünde Fevzi Çakmak Mahallesi Edip Sokak'a geldiği sırada yangın çıktı.

Minibüsteki iki yolcu ve sürücü araçtan inerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında park halindeki bir otomobil ile çevredeki bir dairenin camları zarar gördü.

Minibüste hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Son dakika gündem: İstanbul'da servis minibüsü yandı

Kaynak: AA

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