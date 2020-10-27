Son dakika gündem: İsrail'den İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek
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Son dakika gündem: İsrail'den İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek

27.10.2020 01:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:20
Son dakika gündem: İsrail'den İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail'den, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle Fransız mallarına karşı başlatılan boykot çağrılarına tepki geldi.

İsrail'den, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle Fransız mallarına karşı başlatılan boykot çağrılarına tepki geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız mallarına yönelik boykot çağrılarının İsrail ürünlerine karşı yapılan boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

Fransa'da Müslümanlara yönelik muamele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da yaşayan Yahudilere karşı uygulanan ırkçılığın kıyaslanmasının, kabul edilemez olduğunu belirten Haiat, "İsrail, Fransa'daki İslamcı aşırılığa karşı mücadele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da Yahudilere yönelik Nazi politikası ve ırkçılık arasında yapılan 'iğrenç' karşıtlaştırmayı reddediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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