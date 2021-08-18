Son dakika gündem: Isparta'da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da av tüfeğiyle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Isparta'da av tüfeğiyle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde Metin Yiğit (50) ile ortak hayvan satışı yaptığı M.S (58) arasında, iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. av tüfeğiyle Yiğit'e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Cinayet zanlısı M.S. jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen